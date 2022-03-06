Kia в феврале 2022 года снизила продажи в России на 9%

Российские дилеры Kia в феврале реализовали 15001 автомобиль – это на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года в России было продано 27322 автомобиля Kia, что на 13% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,3% против 14,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в феврале было реализовано 7893 машины этого семейства (-10%). Второе место по объему продаж в линейке Kia занял компактный кроссовер Seltos, который выбрали 1550 покупателей (+28%). Третий результат показал кроссовер Sportage – 1368 автомобилей (-37%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения, чья премьера в России ожидается во втором квартале текущего года.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Kia