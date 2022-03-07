Hyundai в феврале 2022 года снизила продажи в России на 1%

Российские дилеры Hyundai в феврале реализовали 13761 автомобиль – на 1% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Hyundai в нашей стране составили 25117 машин (+1%). В результате Hyundai заняла третье место среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила порядка 12,2% против 11,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Hyundai в прошлом месяце стал седан Solaris, чья реализация увеличилась на 31% и составила 7238 автомобилей. На втором месте по популярности идет компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 4338 проданных машины (-35%).

Как ранее сообщал «АВТОСАТ», в феврале у российских дилеров Hyundai появился седан Solaris в лимитированном исполнении Sportline. Кроме того, компания «Хендэ Мотор СНГ» представила в России новый минивэн Staria, который пришел на смену предыдущему поколению модели H-1.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai