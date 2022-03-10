Авторынок Германии в феврале 2022 года продолжил рост

Авторынок Германии в феврале увеличился на 3,2% и составил 200512 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, что отчасти обусловлено эффектом низкой базы. Между тем, заказы на новые автомобили в феврале увеличились на 15%, что позволяет рассчитывать на сохранение роста продаж в дальнейшем. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация новых автомобилей в Германии составила 384624 единицы (+5,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в феврале реализовал 36899 машин (-8%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 9,5% до 18512 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 16381 автомобиль (-3,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (15619 шт., -5,4%) и Skoda (12739 шт., +5,1%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти и в России - салонах проверенных дилеров.