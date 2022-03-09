Автопроизводители получили отсрочку на уплату утилизационного сбора

Правительство приняло решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора для поддержки отечественных автопроизводителей. Так, срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года перенесен на декабрь, при этом предприятия автопрома, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. Перенос сроков коснется предприятий, где трудится не менее 5 тыс. человек, и их дочерних компаний.

Как отмечается, решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.

Напомним, подобная мера поддержки уже применялась правительством в период эпидемических ограничений и позволила крупным отечественным автоконцернам сохранить экономический потенциал.

На сегодняшний день базовая ставка утилизационного сбора на легковой автомобиль в России составляет 20 тыс. рублей, на грузовик – 150 тыс. рублей. Бюджетные расходы на господдержку автопрома через ряд субсидий в 2022 году, как сообщалось, были запланированы в проекте бюджета РФ на трехлетку на уровне 392,9 млрд рублей.

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