Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию. «Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные дальнейшие последствия для нашего бизнеса», – сообщил официальный представитель Rolls-Royce, которого цитирует агентство «Прайм».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Rolls-Royce Motor Cars реализовала на российском рынке свыше 300 автомобилей против более 200 машин годом ранее. Таким образом, установлен новый рекорд продаж третий год подряд. Как отмечается, все три дилерских центра, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, продемонстрировали рост продаж, благодаря чему Россия стала крупнейшим рынком в Европе и заняла третье по величине место в мире.

Несмотря на ограниченную доступность к заказу в начале 2021 года, новый седан Ghost отметил успешный старт продаж. Стоит отметить, что в декабре в России была представлена топовая модификация Black Badge Ghost. Внедорожник Cullinan остается самой популярной моделью Rolls-Royce в России, причем спрос дополнительно повысили специальные Bespoke-коллекции для российского рынка – Spirit of Russia и Black & Bright. Кроме того, Россия стала лидирующим рынком в Европе по объему заказов на флагманскую модель Phantom.

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Фото: Rolls-Royce