Sony и Honda создают альянс для разработки и продажи электромобилей

Корпорация Sony и концерн Honda договорились изучить возможность образования стратегического альянса, целью которого является разработка и продажа электромобилей, а также предоставление связанных с ними сервисов. Заключение всех окончательных обязывающих соглашений, включая договор о совместном предприятии, разрабатывающем и выпускающем электромобили, должны завершиться в 2022 году при условии получения требуемых разрешений регулирующих органов, сообщает пресс-служба Honda.

Напомним, на прошедшей в январе выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе был показан концепт-кар под названием Sony Vision-S 02, представляющий собой большой электрический кроссовер с салоном для семи человек. Кроссовер длиной 4,9 метра унаследовал дизайн у седана Sony Vision-S 01, представленного на CES два года назад. На каждой их осей кроссовера установлено по электрическому агрегату, каждый из которых выдает по 200 кВт (272 л.с.). Предполагается, что электромобиль способен набирать «сотню» с места менее чем за 5 сек., а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Машина укомплектована множеством датчиков и сенсоров, собирающих самую разную информацию как о пассажирах внутри, так и об окружающем пространстве.

Об особенностях эксплуатации электрокара читайте здесь.

Фото: Sony