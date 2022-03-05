Банкавто: в январе на покупку новых автомобилей было потрачено около 188 млрд рублей

Это на 10% больше, чем в январе 2021 года. Затраты выросли по всем маркам машин, кроме премиальных и европейских Банкавто (маркетплейс по покупке и продаже автомобилей) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* в январе 2022 года. По результатам исследования данный показатель составил 187 млрд 700,3 млн рублей, что на 10% больше, чем в январе 2021-го (170 млрд 767,8 млн рублей). При этом в первый месяц нынешнего года в общей сложности было реализовано 89,8 тыс. машин – на 5% меньше, чем январе 2021-го (94,7 тыс. шт.). Россияне по-прежнему тратят больше всего денег на покупку кроссоверов и внедорожников – на сегмент SUV в январе пришлось 68% финансовой емкости рынка. По происхождению брендов лидерство в этом плане традиционно удерживали в январе европейские компании (доля – 35%). Но, с другой стороны, затраты на покупку автомобилей европейских марок в начале года снизились. То же самое относится к премиум-сегменту, а также машинам классов В, Е и купе/кабриолетам. Премиальный сегмент ушел «в минус» В январе снизилась доля автомобилей премиального сегмента в финансовой емкости рынка – до 24% (30% – в январе 2021-го) на фоне увеличения доли массового сегмента с 70% до 76%. В первый месяц года жители РФ потратили на покупку новых машин премиум-сегмента 45,2 млрд рублей, что на 12% меньше, чем год назад, а на автомобили массового сегмента – 142,5 млрд рублей (+19%).

«Европейцы» по продажам уступили «корейцам» Если ранее по объему продаж лидировали автомобили европейских марок, то в январе первенство принадлежит корейским брендам. Так, «корейцев» было куплено в количестве 23,8 тыс. единиц, а «европейцев» – 22,4 тыс. штук. Но по объему потраченных средств по-прежнему лидируют европейские бренды с показателем 65,8 млрд 783,8 млн рублей, что на 9% меньше, чем в январе 2021 года. Результат корейских марок составил около 38 млрд рублей (+5% к январю 2021-го) и даже уступает японским брендам (46 млрд 898,7 млн рублей; +24%), которые оказываются на втором месте. Также стоит отметить, что доля «европейцев» в финансовой емкости российского авторынка упала до 35% (в январе 2021-го – 42%), «корейцев» до 20% (было 21%), а «японцев», напротив, выросла – с 22% до 25%.

Китайские марки «в деньгах» опередили российские Если по объему продаж российские марки опередили в январе китайские, то «в деньгах» проиграли им. Так, в начале 2022 года машины отечественных марок разошлись тиражом в 18 тыс. единиц, а потрачено на них было 16,8 млрд рублей. Автомобили китайских брендов были куплены в количестве 9,6 тыс. штук, но затраты по ним составили 19,1 млрд рублей. И если доля российских марок в финансовой емкости по сравнению с январем 2021-го осталась неизменной (9%), то у «китайцев» она выросла в 2,5 раза – с 4% до 10%, что, впрочем, логично на фоне активной экспансии рынка производителями из КНР. Как отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, помимо того, что «китайцы» стоят в среднем вдвое дороже отечественных машин, стоит учитывать и стремительный рост их продаж. «Мы видим, что в январе продажи автомобилей российских марок упали на 16% по отношению к январю прошлого года. А вот у китайских брендов они выросли сразу на 107%. Это не могло не повлиять на то, что «в деньгах» наши марки прибавили лишь 5%, а «китайцы» – 156%», – резюмирует эксперт. Также стоит упомянуть и об американских брендах, на покупку автомобилей которых в январе было потрачено 1 млрд 170,5 млн рублей. Это на 10% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Несмотря на прирост, доля «американцев» в финансовой емкости российского рынка остается наименьшей по сравнению с другими марками – всего лишь 1%.