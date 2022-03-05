Stellantis продолжает производство в России, но не исключает проблем с комплектующими

Автоконцерн Stellantis не останавливает производство автомобилей на своем заводе в Калужской области в связи с геополитической ситуацией, но не исключает вынужденных простоев из-за перебоев с поставками комплектующих. Об этом в интервью CNN Business заявил главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес, добавив, что на сегодняшний день у компании нет проблем с компонентами и запчастями.

«Больше всего поставщиков находится на юге Европы и севере Африки, и пока сбоев удавалось избежать, но все же это может произойти из-за глобальных разрывов цепочки поставок», – сказал Карлос Таварес. Он также добавил, что Stellantis будет соблюдать любые санкции, которые могут быть связаны с его бизнесом.

Напомним, основным производственным активом группы Stellantis в России является завод «ПСМА Рус» в Калужской области, чьи мощности рассчитаны на выпуск 125 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в предприятие, выпускающее автомобили по полному циклу, составили 550 млн евро. Stellantis владеет 70% калужского завода стоимостью 470 млн евро, оставшиеся 30% принадлежат Mitsubishi. На сегодняшний день «ПСМА Рус» выпускает легковые седаны С-класса Peugeot 408 и Citroen С4 Седан, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а также грузовые фургоны, микроавтобусы и компактвэны под брендами Peugeot, Citroen и Opel.

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Фото: Stellantis