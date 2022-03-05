Европейские производители грузовиков приостановили деятельность в России

Завод Volvo Trucks в Калуге в конце февраля приостановил работу из-за невозможности импорта автокомпонентов и деталей, по решению руководства концерна Volvo Group в Швеции. В связи с этим основная часть работников предприятия была отправлена в простой с сохранением зарплаты вплоть до дальнейшего уведомления. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе завода, добавив, что группа сотрудников продолжит работать, чтобы поддержать безопасность и исправность оборудования.

«Эти меры являются необходимыми с точки зрения возможности оперативно восстановить производственный такт конвейерных линий в случае, если завод Volvo в Калуге возобновит производство грузовых автомобилей», – отметили в пресс-службе Volvo Trucks.

Также на прошлой неделе шведский производитель грузовиков Scania прекратил поставки как автомобилей, так и запчастей в Россию, сообщил агентству «ТАСС» представитель компании Эрик Брэттхолл.

Кроме того, компания MAN Truck & Bus приняла решение остановить поставки новых и подержанных грузовиков MAN, а также оригинальных запасных частей в Россию в свете экономических и внешнеполитических событий до дальнейшего прояснения ситуации. Производство компании в Санкт-Петербурге, где работают около 70 человек, также останавливает свою работу из-за проблем с поставками, сообщает пресс-служба «МАН Трак энд Бас Рус».

Напомним, 28 февраля текущего года стало известно, что компания Daimler Truck AG приостанавливает бизнес в России до дальнейшего уведомления. Тем не менее «Даймлер КАМАЗ Рус» не прекращает свою деятельность в России и нацелено на выполнение обязательств перед деловыми партнерами, в частности, в отношении сервисного обслуживания грузовых автомобилей Mercedes-Benz и Fuso.

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Фото: Volvo Trucks