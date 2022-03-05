Авторынок Литвы в феврале уменьшился на 18%

На литовском рынке новых автомобилей продолжается падение объемов продаж. Этот тренд начался еще полгода назад и с тех пор ситуацию переломить не удается. В январе 2022 года это падение было минимальным (-0,7%), однако февраль показал намного большее снижение (-18,2%).

За последний зимний месяц в стране зарегистрировано 2129 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на цифры, предоставленные госпредприятием «Регитра». При этом рынок легковых автомобилей в феврале снизился на 16% до 1905 единиц, а легких коммерческих автомобилей – на 33,3% до 224 экземпляров.

В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей тройка лидеров та же, что и в январе. На первом месте – японская Toyota с результатом в 496 единиц, на второй позиции – Skoda (170 шт.), на третьем – Jeep (167 шт.). В премиальном сегменте BMW отобрал место у Audi и лидирует с количеством 75 проданных экземпляров.

В модельном рейтинге февраля на первое место вышел Toyota RAV4, реализованный в количестве 185 единиц. В тройку лидеров также вошли Jeep Compass (96 шт.) и Nissan Qashqai (56 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master с результатом 34 машины.

В феврале 2022 года на литовском рынке дебютировали Dacia Jogger и электромобиль Mercedes-Benz EQS. Эксперты отмечают, что в стране продолжается рост продаж новых электромобилей. За прошлый месяц жители Литвы приобрели 80 электрокаров (EV), это в 6,5 раза больше, чем год назад (12 шт.).

В целом же с начала года (за январь – февраль) в Литве было зарегистрировано 4650 новых легковых автомобилей, что на 9,7% меньше, чем за 2 месяца 2021 года (5147 шт.).

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