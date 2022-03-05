Porsche приостановил поставки автомобилей в Россию

Компания Porsche временно приостановила поставки автомобилей в Россию в связи со сложившейся ситуацией. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Порше Руссланд», отметив, что масштабное прерывание деловой активности в России является последствием общей ситуации, характеризующейся значительной неопределенностью и текущими событиями.

По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры Porsche реализовали 943 автомобиля – на 2% больше, чем годом ранее. Между тем, ранее начался прием заказов на новый электроприводный спортуниверсал Taycan Sport Turismo, а также новый вариант электрического спорткара Taycan в исполнении GTS и модель Taycan GTS Sport Turismo. Среди новинок Porsche, которые планировалось представить на российском рынке в 2022 году, – обновленный компактный кроссовер Porsche Macan, эксклюзивные исполнения Panamera Platinum Edition и Cayenne Platinum Edition, а также спортивная версия Cayenne Turbo GT, которая предлагается только с купеобразным кузовом.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с ситуацией на Украине содержится здесь.

Фото: Porsche