АВТОВАЗ приостановил производство в Тольятти и Ижевске

АВТОВАЗ сегодня, 5 марта приостановил выпуск автомобилей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании.

Так, 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. При этом сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, добавив, что график работы в последующие недели будет объявлен дополнительно. Как отмечается, компания прилагает максимум усилий для скорейшего возобновления производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Между тем, 1 марта АВТОВАЗ объявил о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели LADA – прибавка составила от 63 тысяч до 247 тыс. рублей. Напомним, в прошлый раз автомобили LADA ровно два месяца назад – с 1 января 2022 года.



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Фото: АВТОВАЗ