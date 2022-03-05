Volvo готовит новый электрический кроссовер

Компания Volvo работает над абсолютно новым среднеразмерным кроссовером, который по габаритам и стоимости окажется аккурат между моделями XC60 и XC90.

По данным источников Automotive News, модель с внутризаводским обозначением V546 построят на новой электрической платформе масштабированной архитектуры – она получит дизайн в стиле концепта Recharge и обширный набор продвинутых электронных ассистентов водителя. Скорее всего, под платформой имеется в виду SPA2, на которой будут построены все новые модели бренда, начиная с будущего XC90. Она рассчитана в том числе и на полностью электрические силовые установки, пишет портал Motor.ru.

Как ожидается, новинка встанет на конвейер в начале 2025 года на заводах в Китае и в американском штате Южная Каролина – по соседству с седаном S60, XC90 третьего поколения и электрическим кроссовером Polestar 3.

В настоящее время у Volvo уже есть два электромобиля – компактные кроссоверы XC40 Recharge и C40 Recharge. При этом C40 не имеет в модельном ряду аналога с двигателем внутреннего сгорания, хотя построен на той же платформе CMA, что и кроссовер XC40.

Согласно стратегии, Volvo намерена к 2025 году электрифицировать половину своего модельного ряда, а к 2030 году полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. А вот от выпуска седанов и универсалов компания пока не откажется – будущих преемников нынешних моделей S60/V60 и S90/V90 тоже переведут на электричество. Седаны и универсалы марки станут «более приземистыми и менее квадратными, чем сейчас» – это позволит улучшить аэродинамику, которая играет важную роль для электрокаров.

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Фото: Volvo