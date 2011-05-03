АВТОВАЗ через неделю официально представит Lada Granta

В рамках Съезда Союза машиностроителей России, который пройдет 11 мая на АВТОВАЗе, состоится первая официальная презентация нового бюджетного автомобиля – Lada Granta.

Напомним, тестовая сборка седанов Lada Granta уже началась, серийное производство будет запущено в октябре, продажи стартуют в конце 2011 года. Планируется, что Granta стоимостью от 220 тысяч рублей займет место «классики».

Заявленный объем производства – 400 тысяч автомобилей в год. Номинация поставщиков на Lada Granta уже завершена. Как сообщалось ранее, поставлять комплектующие для этой модели будут в том числе и иностранные производители. Например, Bosch был номинирован на поставку для Granta антиблокировочной системы, системы стабилизации курсовой устойчивости ESP и датчиков скоростей. Кроме того, в перечень поставщиков для Granta включена всемирно известная компания Takata, которая будет поставлять комплексную систему безопасности, включая подушки и ремни безопасности. А во второй половине 2012 года седан Lada Granta получит и автоматическую трансмиссию.