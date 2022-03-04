ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля 2022 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в феврале остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 4338 автомобилей, что на 35% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял кроссовер Renault Duster с показателем 4048 проданных машин (+80%). Далее идет семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся тиражом в 3854 экземпляра (-12%). Четвертый результат показал кроссовер Toyota RAV4 – 3003 автомобиля, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Mitsubishi Outlander, чьи продажи увеличились на 51% до 1951 машины.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам февраля также вошли Nissan Qashqai (1834 шт., -7%), Haval Jolion (1557 шт.), Kia Seltos (1550 шт., +28%), Nissan X-Trail (1538 шт., -12%) и Renault Arkana (1428 шт., -1%).

Стоит отметить, что по итогам первых двух месяцев 2022 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 8491 реализованная машина (-31%). Далее следуют внедорожник Renault Duster, разошедшийся в количестве 7069 единиц (+38%) и LADA Niva, продажи которой составили 6409 автомобилей (-11%).

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Фото: Hyundai