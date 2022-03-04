Kia Rio второй месяц подряд лидирует на российском рынке

Самой продаваемой моделью в России по итогам февраля стала Kia Rio, чья реализация снизилась на 10% и составила 7893 автомобиля (по данным АЕБ). Как отмечается в обзоре агентства «АВТОСТАТ», она лидирует на российском рынке второй месяц подряд.

Второе место занял седан Hyundai Solaris с показателем 7238 машин, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показала LADA Vesta – 7161 проданный автомобиль (-18%). Далее идет LADA Granta, чьи продажи снизились на 36% до 6220 единиц. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 4338 экземпляров (-35%).

Кроссовер Renault Duster был реализован в количестве 4048 экземпляров, что на 80% выше показателя годичной давности. Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 3854 автомобиля (-12%). Реализация лифтбека Volkswagen Polo снизилась на 10% до 3499 штук. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 3003 покупателя – на 22% меньше, чем годом ранее. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз универсал LADA Largus с показателем 2744 реализованных машины (-3%).

Какие из этих автомобилей обладают высокой остаточной стоимостью? Об этом можно узнать по ссылке.

Фото: Kia