Российский авторынок в феврале 2022 года снизился на 5% | АВТОСТАТ

Российский авторынок в феврале 2022 года снизился на 5%

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Российский авторынок в феврале 2022 года снизился на 5%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)
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Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 4,8% до 114349 машин. По итогам первых двух месяцев 2022 года российский авторынок составил 206011 автомобилей (-4,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 21% и составили 22378 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 15001 машины (-9%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 13761 проданный автомобиль, что на 1% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10382 покупателя (+2%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи снизились на 1% и составили 7568 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Volkswagen (5631 шт., -18%), Skoda (5438 шт., -23%), Nissan (4192 шт., -12%), ГАЗ (3791 шт., +17%) и Haval (3569 шт., +65%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти в салонах проверенных дилеров.

Источник: АВТОСТАТ

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