В России остановлена половина мощностей по выпуску автомобилей

По состоянию на 3 марта в России продолжали работать лишь 55% мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей из тех, что были загружены в 2021 году. При этом локальные автопроизводители обеспечили в прошлом году около 83% всех продаж новых автомобилей в стране, пишет газета «Ведомости».

Суммарный объем мощностей российского автопрома позволяет выпускать порядка 2,7 млн легковых машин и LCV в год. Но в 2021 году удовлетворить спрос автозаводы не смогли из-за дефицита электронных компонентов. Тем не менее, российский автопром в прошлом году показал положительный результат впервые после двух лет падения. Так, по данным Росстата, с российских конвейеров сошло 1,4 млн легковых автомобилей, что на 8,2% выше показателя годичной давности.

Как считает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, скоро Россию ждет полная остановка автомобильного производства по целому ряду причин – санкции, логистика, отсутствие компонентов. По его мнению, длительность простоев будет зависеть от продолжительности военной спецоперации и того, насколько быстро страна адаптируется к новым реалиям.

Подробнее о том, как ситуация вокруг Украины повлияет на российский авторынок, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Volkswagen