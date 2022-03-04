«ММС Рус» опровергла сокращение сотрудников дилерских центров в России

Компания «ММС Рус» опровергла появившуюся ранее в СМИ недостоверную информацию о сокращении сотрудников 141 дилерского центра Mitsubishi Motors в России.

«Однако, на сегодняшний день дилерская сеть Mitsubishi Motors на территории РФ насчитывает 111 центров. Каждый из них является независимым юридическим лицом, в связи с чем «ММС Рус» не вовлечена во внутренние процессы ДЦ, а все решения принимаются дилерами самостоятельно. Помимо этого, центральный офис компании также продолжает работу в стандартном режиме, без каких-либо изменений в штате сотрудников и его численности», – говорится в заявлении «ММС Рус».

На сегодняшний день компания «ММС Рус» продолжает работу в штатном режиме. Отгрузки автомобилей дилерам и сервисное обслуживание также ведутся в обычном режиме. «ММС Рус» продолжает внимательно следить за развитием текущей ситуации.

В феврале российские дилеры Mitsubishi реализовали 2892 автомобиля – на 47% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года в России продано 4946 автомобилей Mitsubishi, что на 70% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2022 года компания «ММС Рус» планирует реализовать в России порядка 35 тыс. новых автомобилей, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом (27699 машин). Что касается новинок от Mitsubishi в 2022 году, в первом квартале на российском рынке стартуют продажи Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect c 8-дюймовым дисплеем, которые ранее оснащались мультимедиа с Яндекс.Авто. Также в первом квартале у дилеров станет доступен внедорожник Pajero Sport с задним спойлером, доступным уже в базовом оснащении бензиновых и дизельных версий комплектаций Instyle и Ultimate. Весной поклонников кроссовера Outlander ожидают сразу две новинки: новая версия Mitsubishi Outlander 2.4 Ultimate+ и специальная серия Mitsubishi Outlander Black Edition на базе полноприводной версии 2.0 Instyle, выполненная в черном цвете.

Полный спсиок дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: «Авилон»

