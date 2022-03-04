Volkswagen Group Rus приостановила поставки и производство в России

Компания Volkswagen Group Rus вчера временно приостановила производство на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде, которые будут находиться в режиме простоя до дальнейшего уведомления. Поставки автомобилей в Россию также приостановлены, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Volkswagen Group Rus.

Напомним, компания Volkswagen Group Rus объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen Легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati. В данный момент на заводе в Калуге производятся кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» Volkswagen Group Rus ведет контрактную сборку кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбек Skoda Octavia.

В 2021 году объем продаж Volkswagen Group на российском рынке составил 199,2 тыс. автомобилей, а доля рынка «Фольксваген Груп Рус» достигла 11,9%. На производственных площадках компании было произведено 170,3 тыс. машин, из них 118 тысяч – на заводе компании в Калуге, а также 52,3 тыс. автомобилей – на производственной площадке в Нижнем Новгороде.

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Фото: Volkswagen