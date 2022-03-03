Стали известны подробности о новом EXEED LX для России

Компактный кроссовер EXEED LX поступит в продажу на российском рынке, как и планировалось, в марте этого года. Комплектации и цены новинки будут представлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешний вид EXEED LX отличают заниженная линия капота и плавно ниспадающая крыша к задней стойке кузова и выступом спойлера. Акцентом анфаса кроссовера являются широкие колесные арки и 19-дюймовые двухцветные литые алюминиевые диски. Фары автомобиля выполнены в форме соколиного пера, модель имеет полностью светодиодную оптику со встроенными динамическими указателями поворота. В задней части автомобиля светодиодные фонари соединены горизонтальной световой планкой, а завершают спортивный облик двойные патрубки выхлопной трубы.

Салон EXEED LX будет предложен исключительно в черном кожаном исполнении. Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12.3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. Предусмотрен выбор графического оформления цифрового бортового компьютера в зависимости от режима управления. Система мультимедиа дает доступ к настройкам звукового поля в салоне, возможности синхронизации отображаемого контента на смартфоне, персонализации настройки ассистентов и контролеров безопасности, выбору цвета атмосферной подсветки салона, оценке окружающей обстановки, благодаря системе кругового обзора 360° AVM, регулировке высоты открытия задней двери багажника и доступу к данным встроенного регистратора. Управление климатом в салоне, подогревом сидений, обдувом лобового стекла и зеркал осуществляется на сенсорном экране, встроенным под центральной консолью. Ниже расположена беспроводная зарядка для смартфона или наушников.

На текстурированной матовой поверхности консоли расположены электронный ручник коробки передач и клавиши электрического стояночного тормоза (EPB) с функцией AutoHold. Рядом справа находится ниша для хранения мелких вещей и место под два подстаканника. Панорамная крыша с люком имеет шторку для защиты от палящего солнца.