Стали известны подробности о новом EXEED LX для России

Компактный кроссовер EXEED LX поступит в продажу на российском рынке, как и планировалось, в марте этого года. Комплектации и цены новинки будут представлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Внешний вид EXEED LX отличают заниженная линия капота и плавно ниспадающая крыша к задней стойке кузова и выступом спойлера. Акцентом анфаса кроссовера являются широкие колесные арки и 19-дюймовые двухцветные литые алюминиевые диски. Фары автомобиля выполнены в форме соколиного пера, модель имеет полностью светодиодную оптику со встроенными динамическими указателями поворота. В задней части автомобиля светодиодные фонари соединены горизонтальной световой планкой, а завершают спортивный облик двойные патрубки выхлопной трубы.
Салон EXEED LX будет предложен исключительно в черном кожаном исполнении. Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12.3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. Предусмотрен выбор графического оформления цифрового бортового компьютера в зависимости от режима управления. Система мультимедиа дает доступ к настройкам звукового поля в салоне, возможности синхронизации отображаемого контента на смартфоне, персонализации настройки ассистентов и контролеров безопасности, выбору цвета атмосферной подсветки салона, оценке окружающей обстановки, благодаря системе кругового обзора 360° AVM, регулировке высоты открытия задней двери багажника и доступу к данным встроенного регистратора. Управление климатом в салоне, подогревом сидений, обдувом лобового стекла и зеркал осуществляется на сенсорном экране, встроенным под центральной консолью. Ниже расположена беспроводная зарядка для смартфона или наушников.
На текстурированной матовой поверхности консоли расположены электронный ручник коробки передач и клавиши электрического стояночного тормоза (EPB) с функцией AutoHold. Рядом справа находится ниша для хранения мелких вещей и место под два подстаканника. Панорамная крыша с люком имеет шторку для защиты от палящего солнца.
В рамках адаптации к зимним условиям эксплуатации EXEED LX, в частности, имеет в стандартном оснащении обогрев ветрового стекла, форсунок, заднего стекла и внешних зеркал, рулевого колеса, всех сидений, включая задние, а также дефлекторы для задних пассажиров. Дистанционный запуск двигателя также входит в штатную комплектацию кроссовера.
Компактный кроссовер EXEED LX построен на модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690 мм. Колесная база – 2650 мм. Клиренс EXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8 градуса, угол съезда – 21,6 градуса. Автомобиль также обладает высокоэффективной подвеской – спереди типа McPherson и сзади многорычажная независимая.
EXEED LX будет доступен на российском рынке с безальтернативным бензиновым турбодвигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором CVT с 9 квазипередачами в режиме «М». Расход топлива в смешанном режиме не превышает 8 литров на 100 км, в городском – 10,2 литра, в загородном – 6,8 литра. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED LX 10,5 секунды.
Напомним, премиальная марка CHERYEXEED, позже переименованная в EXEED, вышла на российский рынок в октябре 2020 года со среднеразмерным кроссовером TXL, который с октября прошлого года стал доступен в обновленной версии. В декабре российские дилеры EXEED начали продажи полноразмерного семиместного внедорожника VX.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года российские дилеры EXEED реализовали 3756 автомобилей против 226 единиц годом ранее. Бестселлером марки стал среднеразмерный кроссовер TXL, разошедшийся в количестве 3447 экземпляров. Флагманский внедорожник EXEED VX за первый месяц продаж нашел 309 покупателей.
Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: EXEED