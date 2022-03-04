КАМАЗ корректирует модельный ряд из-за остановки поставок комплектующих из Европы

КАМАЗ в связи с остановкой поставок комплектующих из Европы корректирует производственный план на ближайшие месяцы. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора КАМАЗа Юрий Герасимов, по словам которого основную массу составят грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Темп сборки автомобилей К5 временно снизится в пользу поколения К3, хотя в целом перспективы поставок комплектующих с учетом планов по локализации довольно стабильны. Что касается линейки К4, текущий год должен стать последним согласно стратегии развития компании, пишет корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

«Определенные стабилизирующие меры нами были предприняты заранее: прежде всего, был сформирован четкий заказ поставок на март. Это позволит до середины месяца придерживаться регламента работы, определенного трехмесячным планированием, и сейчас мы формируем заказ до июня, одновременно прорабатывая вопросы поставок и локализации комплектующих для каждого модельного ряда. Со второй половины месяца, с началом сборки измененного модельного ряда, в сутки будем собирать по 180 автомобилей», – рассказал Юрий Герасимов.

Сегодня основные усилия в компании направлены на увеличение доли компонентов собственного производства в автомобилях и локализацию производства комплектующих, которые раньше поставлялись из-за рубежа.

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Фото: КАМАЗ