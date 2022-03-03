Aurus продолжает производство автомобилей в необходимом объеме

Производство автомобилей Aurus на предприятии в ОЭЗ «Алабуга» продолжается. Производственные мощности «Аурус Моторс» в Татарстане не остановлены, операционная деятельность компании ведется в необходимом объеме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Аурус Моторс».

Между тем, производство коммерческих автомобилей Ford Transit на заводе в Елабуге с 3 марта было приостановлено на неопределенный срок в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия.

Напомним, в мае 2021-го компания «Аурус Моторс» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На сегодняшний день здесь осуществляется выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Производственные мощности в ОЭЗ «Алабуга» рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

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Фото: Aurus