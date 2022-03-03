Компания Suzuki представила обновленный хэтчбек Baleno, дебютировавший в 2015 году. Новинка уже появилась на индийском рынке по цене от 8500 долларов.

Как пишет портал Wroom.ru, рестайлинговый хэтчбек Suzuki Baleno сохранил длину 3990 мм (для машин короче четырех метров в Индии, которая является для модели основным рынком, действуют значительные льготы), но получил практически новый кузов, измененный рельеф дверей и крыльев, укороченную крышку капота и еще ряд внешних особенностей.

Салон полностью обновился: теперь здесь медиасистема с экраном 7 или 9 дюймов, который расположен над передней панелью, и усиленная шумоизоляция. Базовое оснащение модели включает, в том числе климат-контроль и систему бесключевого доступа, а в топ-версию добавлены проекционный дисплей и камеры кругового обзора.

В Индии обновленный Suzuki Baleno оснащается прежним бензиновым мотором 1.2, развивающим 90 л.с., который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией, пришедшей на смену вариатору. На латиноамериканском и австралийском рынках, скорее всего, сохранится 1,4-литровый 92-сильный двигатель, сочетающийся с четырехступенчатым «автоматом».

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Фото: Suzuki