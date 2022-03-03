Honda прекратила поставки автомобилей в Россию

Компания Honda временно приостанавливает поставки своей продукции в Россию в связи с тем, что происходящие сегодня события осложнили макроэкономические условия, а также привели к разрыву логистических цепочек. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хонда Мотор Рус».

Напомним, в декабре 2020-го компания Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda. При этом «Хонда Мотор Рус» сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей. Осенью прошлого года Honda завершила продажи в России внедорожника Pilot, а поставки кроссовера CR-V планировалось прекратить в первом квартале 2022 года.

Полный список дилеров Honda (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: Honda