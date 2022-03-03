Mazda подтвердила приостановку поставок в Россию

Компания Mazda подтверждает приостановку отгрузки автомобилей и запчастей в Россию. Как говорится в заявлении Mazda Motor Corporation, компания будет соответствовать всем санкциям, налагаемым на регионы, мониторить ситуацию и следовать всем официальным инструкциям.

В свою очередь, в пресс-службе «Соллерс» агентству «АВТОСТАТ» сообщили, что поставки комплектующих на завод «Мазда Соллерс» не остановлены, предприятие в настоящий момент работает в обычном режиме.

Напомним, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corp. и «Соллерс», созданное на принципах партнерства 50/50. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. Предприятие во Владивостоке выпускает полноразмерный внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. Импортных моделей Mazda на российский рынок в настоящее время не поставляется.

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Фото: Mazda