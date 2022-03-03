Mercedes-Benz приостановит поставки и производство автомобилей в России | АВТОСТАТ

Mercedes-Benz приостановит поставки и производство автомобилей в России

0

Mercedes-Benz приостановит поставки и производство автомобилей в России

Портрет российского автовладельца
Все опросы

Компания Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус».

Напомним, на заводе Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» выпускаются седаны Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность предприятия составляет более 20 тыс. автомобилей в год.

По итогам 2021 года в России было реализовано 44849 автомобилей Mercedes-Benz (+11%), включая 43011 легковых машин и внедорожников (в т.ч. 1803 V-Класса) и 1838 малотоннажных автомобилей.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с ситуацией на Украине содержится здесь.

Фото: Mercedes-Benz

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажипремиум-маркисанкцииmercedes-benz

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно