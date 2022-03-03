Toyota приостанавливает поставки и производство автомобилей в России | АВТОСТАТ

Toyota приостанавливает поставки и производство автомобилей в России

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Toyota приостанавливает поставки и производство автомобилей в России

Петербургский завод Toyota с 4 марта 2022 года приостанавливает свою работу в связи с задержками поставок комплектующих. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор». Напомним, на предприятии в Санкт-Петербурге выпускаются бестселлеры Toyota на российском рынке – кроссовер Toyota RAV4 и бизнес-седан Camry.

Что касается импортных моделей, на текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. «Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», – заявили в пресс-службе «Тойота Мотор».

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Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоимпортсбой поставоксанкцииlexustoyota

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