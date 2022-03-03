АВТОВАЗ объявил о простое производства с 5 марта

АВТОВАЗ 5 марта приостановит выпуск автомобилей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании.

Так, 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. При этом сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, добавив, что график работы в последующие недели будет объявлен дополнительно. Как отмечается, компания прилагает максимум усилий для скорейшего возобновления производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске.

Как заявил в недавнем интервью изданию Financial Times генеральный директор Renault Group Лука де Мео, заводы компании в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины. Так, для производственных площадок АВТОВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%, а для московского завода Renault этот показатель близок к 40%. Так, московский завод Renault временно приостановит производство с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих. В свою очередь, президент АВТОВАЗа Николя Мор ранее сообщал, что компания изучает тему альтернативных поставщиков на фоне санкционных рисков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 1 марта АВТОВАЗ объявил о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели LADA – прибавка составила от 63 тысяч до 247 тыс. рублей. Напомним, в прошлый раз автомобили LADA ровно два месяца назад – с 1 января 2022 года.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с ситуацией на Украине содержится здесь.

Фото: АВТОВАЗ



