КАМАЗ в 2021 году получил более 4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

КАМАЗ по итогам 2021 года получил 4 млрд 056 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом (1 млрд 545 млн рублей). Выручка компании в отчетный период составила 248 млрд 389 млн рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года на 34%, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, рост выручки обусловлен динамикой продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, ростом спроса на первую модель новейшей линейки автомобилей К5 – КАМАЗ-54901 и увеличением объемов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы).

Напомним, по итогам 2021 года КАМАЗ увеличил производство на 18%, выпустив 44136 машин. Реализация грузовиков «КАМАЗ» на внутреннем и экспортным рынках увеличилась на 19% и составила 44 тыс. единиц. В результате КАМАЗ удерживает лидерство на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн: в прошлом году доля компании на рынке России составила 44%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Евросоюз расширил санкции в отношении российских компаний в связи с ситуацией вокруг Украины. В санкционном списке оказался КАМАЗ, являющийся крупнейшим производителем грузовых автомобилей в нашей стране. Как заявил в своем видеообращении генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, автопроизводитель согласовал с Правительством РФ план дальнейших действий и намерен выполнять обязательства перед поставщиками.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с ситуацией на Украине содержится здесь.

Фото: КАМАЗ