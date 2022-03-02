Geely Atlas Pro в феврале 2022 года впервые стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Geely в феврале реализовали 2188 автомобилей, что на 82% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года в России была продана 4041 машина китайской марки (рост в 2,3 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в феврале впервые стал новый кроссовер Atlas Pro с показателем 870 реализованных автомобилей. Напомним, эта модель появилась в нашей стране в сентябре прошлого года и стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года Geely Atlas Pro получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Второе место по популярности занял компактный кроссовер Geely Coolray, чьи продажи увеличились на 17% и составили 636 машин. Замыкает тройку бестселлеров Geely купе-кроссовер Tugella, на котором остановили свой выбор 550 покупателей (рост в 5,2 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Geely на текущий момент временно приостановила поставки новых автомобилей дилерским центрам для оценки экономической ситуации, а также в связи возникшими трудностями в сфере логистики. Цены на автомобили в наличии необходимо уточнять в официальных дилерских центрах Geely. Информация об изменении цен и возобновлении поставок дилерам ожидается в течение недели.

Между тем, в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. Как сообщалось ранее, продажи новинки начнутся в России во второй половине 2022 года. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Во сколько обходится содержание китайского (и не только) автомобиля? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Geely