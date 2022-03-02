32 марки подняли цены на автомобили в феврале

В феврале нынешнего года 32 автопроизводителя, официально работающих на российском рынке, повысили цены на свою продукцию. Такие данные приводят эксперты сайта «Цена Авто» по итогам проведенного мониторинга.

Напомним, что в первой половине февраля было зафиксировано повышение стоимости автомобилей 21 марки (подробнее об этом можно прочитать по ссылке). Теперь же, во второй половине месяца, этому примеру последовало еще 14 брендов (некоторые подняли цены во второй раз за месяц).

Так, вся модельная линейка Volvo стала дороже на 1,9 – 3,2%. Автомобили Chevrolet массового сегмента (Cobalt, Nexia, Spark) прибавили в цене от 3,1% до 3,5%. Китайская марка Chery в прошлом месяце увеличила стоимость своих кроссоверов на 2,2 – 3,5%, а модели родственного бренда EXEED подорожали на 0,7 – 0,9%.

Еще один производитель из Поднебесной – JAC – впервые в 2022 году скорректировал ценники почти у всех своих моделей, кроме электрокара iEV7S. Теперь они стали дороже на 10,2 – 21,4%. Также практически на все автомобили поднял цены в феврале французский бренд Renault (на 0,9 – 2,5%).

Часть марок провели повышение цен у отдельных моделей. К примеру, у Infiniti QX50 и QX55 удорожание составило от 1% до 1,3%, у Mitsubishi Eclipse Cross – от 1% до 1,2%, у Honda CR-V – 2%.

О том, насколько изменились цены на автомобили в рублевом выражении, более подробно написано здесь.

Также стоит отметить, что в связи с военной операцией на Украине производители стали массово переписывать ценники на автомобили, которые поставляются на российский рынок. Причем прибавка выглядит весьма существенно, если ориентироваться уже на мартовские прайс-листы. Например, с 1 марта АВТОВАЗ поднял цены на автомобили LADA сразу на 15% (в среднем по модельному ряду). Известно о подобных намерениях и других производителей – мы будем следить за ситуацией и сообщать об изменениях цен.

Фото: EXPOCAR