Завод «Соллерс Форд» останавливает производство на неопределенный срок

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге с 3 марта уходит в простой в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия. Как сообщает пресс-служба «Соллерс Форд», руководство компании предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя и обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company.

Напомним, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия «Соллерс Форд» объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого сконцентрирована на сегменте легкого коммерческого транспорта. В результате «Соллерс Форд» покинул рынок легковых автомобилей, а производство легковых моделей Ford было полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов «Соллерс Форд» в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Вместе с тем новая структура бизнеса призвана увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжается на заводе в ОЭЗ «Алабуга», тем самым сформировав более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. В новой структуре «Соллерс Форд» акционеры Ford Motor Company и «Соллерс Авто» остаются партнерами, при этом «Соллерс Авто» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале.

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Фото: «Соллерс Форд»