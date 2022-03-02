В России запустили новый скоростной рельсовый автобус | АВТОСТАТ

В России запустили новый скоростной рельсовый автобус

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В России запустили новый скоростной рельсовый автобус

Автомобильные парки городов РФ на 01.06.2021
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С 6 марта по маршруту «Воронеж - Курск» начнет ходить первый рельсовый автобус. Комфортабельный, на 136 мест. Из преимуществ - он будет скоростным: время в пути всего 3 часа 25 минут, а в перспективных планах - сократить такую поездку до 2 часов 40 минут. Для сравнения: обычный автобус на данном маршруте едет 4 - 5,5 ч. И стоит дороже. Пока рельсовый автобус хотят запускать только по воскресеньям.

1 марта Воронеж отправил пробный презентационный рейс в Курск. Как сообщают воронежские СМИ, это отправление было праздничным, с разрезанием символической красной ленты и присутствием официальных лиц, которые рассказали о планах по дальнейшему развитию проекта. Так, начальник ЮВЖД Павел Иванов сообщил, что развитие межобластного сообщения на территории Черноземья в настоящее время является приоритетом и сейчас ведется работа в данном направлении с главами администраций Белгорода, Липецка, Тамбова.

 

В России запустили новый скоростной рельсовый автобус

Официальные лица говорили о том, что данный проект будет помогать развитию межрегионального туризма и укреплению деловых связей. Однако, учитывая скоростные преимущества нового транспорта, будет нелишним здесь вспомнить и то, что проект прекрасно укладывается в «Транспортную стратегию России на ближайшие 15 лет» (принята в конце ноября 2021 года), где речь как раз шла о повышении мобильности населения и об ускорении сообщения между крупными городами России.

Фото: РИА Воронеж (riavrn.ru/)

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусы

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