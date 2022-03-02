В России запустили новый скоростной рельсовый автобус

С 6 марта по маршруту «Воронеж - Курск» начнет ходить первый рельсовый автобус. Комфортабельный, на 136 мест. Из преимуществ - он будет скоростным: время в пути всего 3 часа 25 минут, а в перспективных планах - сократить такую поездку до 2 часов 40 минут. Для сравнения: обычный автобус на данном маршруте едет 4 - 5,5 ч. И стоит дороже. Пока рельсовый автобус хотят запускать только по воскресеньям.

1 марта Воронеж отправил пробный презентационный рейс в Курск. Как сообщают воронежские СМИ, это отправление было праздничным, с разрезанием символической красной ленты и присутствием официальных лиц, которые рассказали о планах по дальнейшему развитию проекта. Так, начальник ЮВЖД Павел Иванов сообщил, что развитие межобластного сообщения на территории Черноземья в настоящее время является приоритетом и сейчас ведется работа в данном направлении с главами администраций Белгорода, Липецка, Тамбова.