BMW приостанавливает производство и поставки автомобилей в Россию

Компания BMW в связи с текущей геополитической ситуацией приостанавливает поставки автомобилей на российский рынок и производство на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе BMW, добавив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации.

Напомним, в феврале 2022-го компания BMW Group и «Автотор» подписали соглашение о реализации проекта по производству автомобилей BMW по полному циклу. С учетом данных обязательств и на основании подписанного двустороннего соглашения на производство и поставку до 2028 года на новых производственных мощностях планировалось производство наиболее востребованных на российском рынке моделей BMW: кроссоверов X5, X6 и X7, а также бизнес-седана 5 серии.

По итогам 2021 года российские дилеры BMW реализовали 46802 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. В результате баварская марка второй год подряд становится лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России. Прошлый год стал рекордным для BMW в нашей стране – продажи спортивных моделей выросли на 18% до 3579 машин.

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Фото: «Автотор»