Geely приостановила отгрузки автомобилей российским дилерам

Компания Geely на текущий момент временно приостановила поставки новых автомобилей дилерским центрам для оценки экономической ситуации, а также в связи возникшими трудностями в сфере логистики. Цены на автомобили в наличии необходимо уточнять в официальных дилерских центрах Geely. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Джили Моторс», добавив, что информация об изменении цен и возобновлении поставок дилерам ожидается в течение недели.

По итогам января 2022 года российские дилеры Geely реализовали 1863 автомобиля, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года компания Geely планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely