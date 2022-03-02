Bosch приостановил поставки запчастей в Россию

Немецкая компания Bosch, которая является ведущим мировым поставщиком запчастей для автомобильной промышленности, остановила поставки деталей в Россию. Об этом порталу Autonews.ru рассказали в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). В свою очередь, в российском офисе Bosch заявили, что компания продолжает выполнять свои обязательства по поставке товаров, «насколько это возможно». «Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств», – сказали в пресс-службе компании.

Между тем, по данным Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК), прекратили отгрузку продукции в Россию большинство крупных производителей автозапчастей, что связано с резким падением курса рубля, неопределенностью с перспективами работы на российском рынке и проблемами с логистикой.

Проблему с прекращением поставок запчастей подтвердили и официальные автодилеры в России, а также источники в крупных автокомпаниях. По оценкам участников рынка, запасов запчастей хватит на 1-2 недели, после чего в стране возникнет дефицит.

«Поставки в России остановлены. Крупные поставщики автозапчастей не отгружают в адрес своих партнеров и контрагентов свою обычную номенклатуру. По текущим ценам продавать их невыгодно, – рассказал директор АДАК Алексей Певхенен».

По оценкам эксперта, если проблема поставок не будет оперативно решена, то уже в марте-апреле начнутся сложности с покупкой самых популярных расходных материалов. Это масляные и воздушные фильтры, тормозные колодки, диски, амортизаторы, элементы подвески.

Мало того, уже сейчас большинство дистрибьюторов резко повысили цены: в 1,5-2 раза. «Продавцы не знают, когда им возобновят поставки, поэтому будут распродавать то, что есть с максимальной маржинальностью», – сообщили в АДАК.

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Фото: Bosch