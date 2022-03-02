Японский авторынок в феврале 2022 года упал на 19%

Японский авторынок в феврале снизился на 18,6% до 184729 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за два первых месяца 2022 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 366655 машин (-15,6%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 28,1% до 82133 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 23270 машин (-2,6%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 23157 автомобилей (-0,9%).

Эти и другие автомобили можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.