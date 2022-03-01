General Motors приостанавливает поставки автомобилей в Россию

Американский автоконцерн General Motors по состоянию на 1 марта 2022 принял решение приостановить экспорт автомобилей в Россию и новые оптовые продажи дилерам до дальнейшего уведомления. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе GM Россия, добавив, что на принятие этого решения повлиял ряд внешних факторов, включая проблемы с цепочкой поставок и прочие, не зависящие от компании.

«Мы продолжаем оценивать последствия санкций, объявленных правительством США, а также более широкие экономические факторы, включая факторы безопасности. Мы следим за событиями в режиме реального времени и разрабатываем различные стратегии для смягчения последствий ситуации для наших клиентов и бизнеса», – заявили в пресс-службе GM Россия.

Напомним, в марте 2015 года General Motors объявил о своих планах по изменению бизнес-модели в России, в рамках которой концерн сфокусировался на премиальном сегменте российского рынка с помощью бренда Cadillac и американских моделей Chevrolet.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Cadillac реализовали 2377 автомобилей – это на 67% больше, чем годом ранее. Это абсолютный рекорд продаж за все время присутствия бренда Cadillac в России с 2004 года. Как отмечается, рекордные результаты были продемонстрированы почти по всем моделям на рынке: XT5, XT6 (выросший на 106% относительно 2020 года) и, конечно, Escalade (побивший рекорды еще на стадии предзаказов и продемонстрировавший лучший результат за последние 5 лет). Напомним, флагманский внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения поступил в продажу на российском рынке в июле прошлого года.

Что касается американских моделей Chevrolet, из продажи по итогам 2021 года выросли на 87% и составили 1046 автомобилей – это второй рекорд для GM Россия с 2016 года. Напомним, в июне прошлого года на российском рынке стал доступен флагманский внедорожник Chevrolet Tahoe нового поколения, а в сентябре в продажу поступил компактный кроссовер Trailblazer нового поколения, ставший «входным билетом» в линейку премиальных SUV американской марки. Как отмечается, новые модели динамично повлияли на рост продаж: расширенный портфель позволил охватить как новые сегменты аудитории, так и обновить предложение для поклонников бренда.

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Фото: «Автополе»