АВТОВАЗ возобновил производство в полном объеме

АВТОВАЗ, который из-за продолжающейся нехватки электронных компонентов вчера начал рабочую неделю с простоя всех сборочных линий на основной площадке в Тольятти, сегодня возобновил производство в полном объеме. По данным паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», в ближайшие дни все конвейеры предприятия в Тольятти будут задействованы по своим обычным графикам – на заводе сейчас предпринимаются все усилия для стабилизации текущей работы.

Как заявил в недавнем интервью изданию Financial Times генеральный директор Renault Group Лука де Мео, заводы компании в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины. Так, для производственных площадок АВТОВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%, а для московского завода Renault этот показатель близок к 40%. Так, московский завод Renault временно приостановит производство с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих. В свою очередь, президент АВТОВАЗа Николя Мор ранее сообщал, что компания изучает тему альтернативных поставщиков на фоне санкционных рисков.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с событиями на Украине содержится у нас на сайте под тэгом санкции.

Фото: АВТОВАЗ