Mitsubishi в феврале 2022 года увеличила продажи в России на 47%

Российские дилеры Mitsubishi в феврале реализовали 2892 автомобиля – на 47% больше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2022 года в России продано 4946 автомобилей Mitsubishi, что на 70% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце увеличились на 51% и составили 1951 машину. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с показателем 455 реализованных автомобилей (рост в 2,2 раза). Третье место занял компактный кроссовер ASX, на котором остановили свой выбор 256 покупателей (+20%). Далее идет пикап L200, чей результат составил 173 единицы (-30%). Компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross в январе 2022-го разошелся в количестве 57 штук против 7 машин годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2022 года компания «ММС Рус» планирует реализовать в России порядка 35 тыс. новых автомобилей, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом (27699 машин). Что касается новинок от Mitsubishi в 2022 году, в первом квартале на российском рынке стартуют продажи Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect c 8-дюймовым дисплеем, которые ранее оснащались мультимедиа с Яндекс.Авто. Также в первом квартале у дилеров станет доступен внедорожник Pajero Sport с задним спойлером, доступным уже в базовом оснащении бензиновых и дизельных версий комплектаций Instyle и Ultimate. Весной поклонников кроссовера Outlander ожидают сразу две новинки: новая версия Mitsubishi Outlander 2.4 Ultimate+ и специальная серия Mitsubishi Outlander Black Edition на базе полноприводной версии 2.0 Instyle, выполненная в черном цвете.

Фото: Mitsubishi