АВТОВАЗ объявил о рекордном повышении цен на все модели LADA

АВТОВАЗ объявил о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели LADA – прибавка составила от 63 тысяч до 247 тыс. рублей. Напомним, в прошлый раз автомобили LADA ровно два месяца назад – с 1 января 2022 года.

Как сообщает портал Motor.ru, базовая LADA Granta стала дороже на 86 тыс. рублей или 14% и теперь стоит от 684,9 тыс. рублей. Флагманская Vesta прибавила в цене 170 тыс. рублей и сегодня предлагается от 1 млн 032 тыс. 900 рублей, причем речь о модели уходящего поколения, а значит Vesta NG с обновленной внешностью и расширенным набором опций окажется еще дороже. Меньше всего подорожала Niva Legend – цена трехдверного внедорожника в базовой комплектации начинается от 776,9 тыс. рублей, что означает рост на 63 тыс. рублей или 10%. Пятидверная Niva Travel встретила весну прибавкой в 124 тыс. рублей – новая стоимость этой модели составляет от 1 млн 003 тыс. 900 рублей. Семейство LADA Largus единомоментно подорожало на 30% или 247 тыс. рублей – универсал стоит от 1 млн 076 тыс. 900 рублей. LADA XRAY с сегодняшнего дня доступен у дилеров с ценником от 1 млн 009 тыс. 900 рублей, что на 172 тыс. рублей или 21% больше, чем в прежних прайс-листах. Самой дорогой новой «Ладой» осталась Vesta Sport — в максимальной комплектации седан стоит 1 млн 564 тыс. 900 рублей.

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Фото: АВТОВАЗ