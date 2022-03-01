Mitsubishi может остановить поставки и производство автомобилей в России

Компания Mitsubishi Motors рассматривает возможность остановки поставок и производства автомобилей в России. Как сообщает агентство Reuters, возможное решение автопроизводителя может быть связано с экономическими санкциями, которые ввела Япония. В свою очередь, Mitsubishi опасается, что на этом фоне возможны сбои в цепочке поставок.

«В данный момент компания «ММС Рус» работает в штатном режиме. Мы продолжаем следить за развитием текущей ситуацией, и в случае каких-либо изменений в деятельности компании, о них будет объявлено дополнительно», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «ММС Рус».

Как говорил ранее президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба, по итогам 2022 года компания «ММС Рус» планирует реализовать в России порядка 35 тыс. новых автомобилей, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом (27699 машин). Что касается новинок от Mitsubishi в 2022 году, в первом квартале на российском рынке стартуют продажи Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect c 8-дюймовым дисплеем, которые ранее оснащались мультимедиа с Яндекс.Авто. Также в первом квартале у дилеров станет доступен внедорожник Pajero Sport с задним спойлером, доступным уже в базовом оснащении бензиновых и дизельных версий комплектаций Instyle и Ultimate. Весной поклонников кроссовера Outlander ожидают сразу две новинки: новая версия Mitsubishi Outlander 2.4 Ultimate+ и специальная серия Mitsubishi Outlander Black Edition на базе полноприводной версии 2.0 Instyle, выполненная в черном цвете.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «КЛЮЧАВТО»

