Эксперты рассказали, как ситуация вокруг Украины повлияет на российский авторынок

Военная операция на Украине незамедлительно сказалась на экономической ситуации в нашей стране. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие последствия в связи с этим могут возникнуть для российского авторынка.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, на сегодняшний день автоконцерны не оповещали дилеров о корректировке прайсов из-за обостренной политической ситуации, но в скором времени ожидается повышение цен. Прежде всего, из-за роста курса валют, второй причиной могут стать санкции, наложенные на Россию, из-за которых могут приостановиться или вовсе разорваться контракты на поставку комплектующих из-за рубежа. Уже сейчас их стоимость увеличилась на 20% и это, скорее всего, не предел. С учетом того, что даже локализованные в России бренды по производству авто используют 20-40% импортных деталей, рост стоимости их моделей неизбежен.

«Авторынку предстоит адаптироваться к новым экономическим реалиям – взаимодействие со многими зарубежными партнерами вынужденно приостановлено, ряд автопроизводителей объявил о временной приостановке поставок машин. Следствием может стать затяжной дефицит на российском авторынке, перебои в цепочках поставок, рост цен. Вывод некоторых новых моделей на российский рынок может быть отложен. Конечно, наибольшие проблемы возникнут с западными автопроизводителями. Китайские автобренды в текущих условиях, вероятно, находятся в более выигрышной ситуации. В целом на ситуацию на авторынке будут влиять курсы валют, ключевая ставка ЦБ, поставки новых автомобилей и комплектующих, на которые оказывает воздействие общая политическая ситуация в том числе», – говорит директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

В свою очередь, генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский советует тем потребителям, кто думал вчера о покупке автомобиля, быстрее финализировать свое решение, а в случае с автокредитом оформлять его на более длительный срок с возможностью досрочного погашения. По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе инфляция, безусловно, будет выше, чем та процентная ставка, которая будет по кредиту.

Подробнее о том, как ситуация вокруг Украины повлияет на российский авторынок, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».