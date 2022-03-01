Петербургский завод Hyundai временно приостановил производство

Петербургский завод Hyundai с 1 по 5 марта временно приостановил производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. Предприятие планирует возобновить производство 9 марта. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», отметив, что завод периодически сталкивается с перебоями в поставке автокомпонентов, начиная с конца 2020 года.

По итогам 2021 года петербургский завод Hyundai выпустил 234 тыс. автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Самой массовой моделью на конвейере предприятия остается Kia Rio с показателем 92 тыс. седанов и кросс-хэтчбеков (+2%). Производство кроссовера Hyundai Creta в прошлом году составило 71 тыс. машин (-5%), седана Solaris – 71 тыс. единиц (+32%). Стоит отметить, что в июле на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» началось массовое производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей для выпуска новинки составили более 100 млн долларов.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в 2021 году было реализовано 82,9 тыс. автомобилей этой модели (-5,8%), причем доля кросс-хэтчбеков Rio X в структуре продаж семейства превысила 50%. При этом Rio пятый год подряд становится самой продаваемой иномаркой на российском авторынке. Реализация компактного кроссовера Hyundai Creta составила 68,1 тыс. экземпляров (-7,4%), что позволило ему стать лидером в сегменте SUV пятый год подряд. На седане Hyundai Solaris остановили свой выбор свыше 61 тыс. покупателей, что на 24% больше по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, петербургский завод Hyundai в прошлом году поставил на экспорт свыше 24 тыс. автомобилей и машинокомплектов (+25%). Стоит отметить, что более 16 тыс. машинокомплектов было отгружено на заводе «Hyundai Trans Kazakhstan», где с мая 2021-го ведется мелкоузловая сборка седанов Hyundai Accent (в России модель называется Solaris).

Во сколько обходится содержание автомобиля Hyundai или Kia (и не только) – можно при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai