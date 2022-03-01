С 1 марта изменились условия получения медицинской справки для водителей

С 1 марта 2022 года изменился бланк медицинской справки для водителей и появились новые условия для допуска к вождению транспортным средством. Об этом сегодня сообщила «Российская газета». Во-первых, на бланке теперь размещается весь перечень врачей, которых должен «пройти» водитель. И каждый врач теперь обязан расписаться в своей графе и поставить свою печать. Таким образом, медики будут нести персональную ответственность за выданные разрешения. Но и это еще не все. Получать «добро» на вождение машины от психиатра и нарколога можно будет только в соответствующих диспансерах и только по месту жительства. Коммерческие медкомиссии теперь не смогут обходить это требование.

Ну, а теперь - о главном новшестве, которое ждали, которого боялись и которое долго обсуждалось и откладывалось - тесты на проверку регулярного употребления алкоголя и наличие в крови психотропных веществ. Как минимум три года уже велись горячие споры на этот счет. Противники таких анализов говорили об их дороговизне (стоимость справки могла вырасти в десятки раз) и сроках (такие анализы делаются не за один день), а сторонники указывали на растущую статистику дорожных ДТП с участием пьяных и одурманенных наркотиками водителей.

В общем, приказ Минздрава определил, что обязательной поголовной проверки водителей на употребление наркотиков и регулярный прием алкоголя не будет. Дополнительные анализы придется сдавать только тем, кто уже был когда-либо лишен прав за управление в нетрезвом виде. А также тем, кто лишился прав по уголовным статьям, также связанным с трезвостью - то есть за повторное управление машиной в нетрезвом виде, за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти в результате нарушения правил, если водитель был нетрезв или (важный момент!) отказался от медосвидетельствования.

Анализы также придется сдавать тем водителям, у которых врач выявит такие признаки, как неадекватное поведение, выраженное дрожание рук, покраснение кожных покровов лица, запах алкоголя. В общем, те, что соответствуют нетрезвому состоянию. Поэтому особенно не расслабляйтесь. Достаточно не менее 3 клинических признаков из 18, предложенных в списке, чтобы вас отправили на дополнительные анализы: