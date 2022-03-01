Chery приостановила отгрузки автомобилей российским дилерам

Компания «Чери Автомобили Рус», дистрибьютор автомобилей марок Chery и EXEED, продолжает работать в штатном режиме. Пересмотра цен на данный момент не было, логистические партнеры работают в штатном режиме, но закупки дилерами временно остановлены – до уточнения закупочных цен. При этом автомобили есть в наличии у дилеров, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Напомним, в настоящее время марка Chery представлена на российском рынке кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. По итогам 2021 года российские дилеры Chery реализовали 37118 автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В результате рыночная доля марки составила порядка 2,2% против 0,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В феврале 2022-го российские дилеры Chery начали продажи обновленного семиместного кроссовера Tiggo 8. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который появится у дилеров ориентировочно в конце весны – в середине лета 2022 года. Ближе к осени в продаже ожидается новый кроссовер Omoda 5, хотя на российский рынок он может выйти под другим названием. А в четвертом квартале 2022-го в нашей стране должен состояться дебют электрокроссовера Chery, однако какая именно это будет модель, пока не решено. Помимо вывода новых моделей, запланированы обновления, рестайлинги, расширения комплектаций текущих моделей Chery.

Премиальная марка CHERYEXEED, позже переименованная в EXEED, вышла на российский рынок в октябре 2020 года со среднеразмерным кроссовером TXL, который с октября прошлого года стал доступен в обновленной версии. В декабре российские дилеры EXEED начали продажи полноразмерного семиместного внедорожника VX. По итогам 2021 года российские дилеры EXEED реализовали 3756 автомобилей против 226 единиц годом ранее. Бестселлером марки стал среднеразмерный кроссовер TXL, разошедшийся в количестве 3447 экземпляров. Флагманский внедорожник EXEED VX за первый месяц продаж нашел 309 покупателей. В марте 2022-го в России должны начаться продажи нового компактного кроссовера LX, который будет самым младшим в модельном ряду бренда.

Полный список дилеров Chery и EXEED (а также других брендов) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «Рольф»

