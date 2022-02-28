Volkswagen приостановил отгрузки автомобилей российским дилерам

Компания «Фольксваген Груп Рус» приостановила отгрузки находящихся в России автомобилей местным дилерам. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе компании, отметив, что речь идет только о машинах, которые уже находятся в РФ, а сведений об ограничении поставок из-за рубежа не поступало.

Компания «Фольксваген Груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen Легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

В 2021 году объем продаж Volkswagen Group на российском рынке составил 199,2 тыс. автомобилей, а доля рынка «Фольксваген Груп Рус» достигла 11,9%. На производственных площадках компании было произведено 170,3 тыс. машин, из них 118 тысяч – на заводе компании в Калуге, а также 52,3 тыс. автомобилей – на производственной площадке в Нижнем Новгороде. Продажи самой массовой модели Volkswagen российского производства – компактного лифтбека Polo – в 2021 году составили 46,9 тыс. экземпляров (-20%). Реализация кроссовера Tiguan снизилась на 11% до 29,2 тыс. машин. Компактный кроссовер Volkswagen Taos поступил в продажу в июле и до конца года нашел более 4 тыс. владельцев. Бестселлером Skoda на российском рынке в прошлом году остается компактный лифтбек Rapid с показателем 41,7 тыс. проданных машин (+18%). Второе место по популярности занял компактный кроссовер Skoda Karoq, чья реализация увеличилась на 25% и составили 19,5 тыс. единиц. Третий результат показал кроссовер Kodiaq, на котором остановили свой выбор 16,2 тыс. российских покупателей (-21%). Стоит отметить, что в декабре у российских дилеров появился обновленный Skoda Kodiaq. Далее идет Skoda Octavia четвертого поколения, разошедшаяся в количестве 12,2 тыс. единиц против 1,1 тыс. машин годом ранее (модель поступила в продажу в ноябре 2020-го).

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Volkswagen