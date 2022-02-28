Toyota и Lexus выпустят четыре новых кроссовера к 2023 году

Компания Toyota и ее премиальный бренд Lexus до конца 2023 года должны выпустить минимум четыре новых кроссовера и внедорожника, в том числе Land Cruiser Prado следующего поколения и флагманский внедорожник Lexus LF.

По данным издания BestCar, летом 2023 года состоится премьера внедорожника Land Cruiser Prado нового поколения, который разделит множество узлов с Toyota Land Cruiser 300, дебютировавшим летом 2021 года. Автомобиль будет создан на модульной платформе TNGA-F, предусматривающей рамную конструкцию и возможность использования модернизированной системы E-KDSS с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, помогающими бороться с боковыми кренами на высоких скоростях, пишет портал Autonews.ru.

Следующий Land Cruiser Prado также получит и новый 3,3-литровый дизельный двигатель V6, который на «300-м» развивает 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Не исключено, что позже у модели также появится модификация с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового атмосферного бензинового двигателя.

Еще одной новинкой Toyota станет премиум-кроссовер, разработанный на базе представительской модели Crown. Как сообщалось ранее, старейшая модель в линейке японской марки со сменой поколения превратится из классического седана в большое четырехдверное купе, по своей концепции близкое к Audi A7 Sportback. На его основе создадут вседорожник Crown Cross со спортивным силуэтом и модернизированной подвеской с увеличенным дорожным просветом.

Предполагается, что в линейке двигателей сохранят нынешнюю 2-литровую «турбочетверку» мощностью 245 л.с., а также гибридную установку на базе 2,5-литрового атмосферного мотора с суммарной отдачей около 280 л.с. В базовой модификации автомобиль будет иметь передний привод, однако кроссовер получит систему с четырьмя ведущими колесами. Премьера автомобиля должна состояться осенью 2023 года.

Что касается марки Lexus, то весной 2023 года она должна представить новый флагманский кроссовер, который станет конкурентом BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Новинку могут выполнить в стиле концептуального вседорожника Lexus LF-1 Limitless, представленного в начале 2018 года на мотор-шоу в Детройте. По предварительным данным, в линейку двигателей войдет 3,5-литровая турбированная «шестерка», которая на седане KS выдает 421 л.с., а также гибридная силовая установка на базе двигателя V6. На вершине гаммы расположится модификация с новым 4-литровым агрегатом V8 с двойным наддувом мощностью более 600 л.с.

Наконец, осенью следующего года Lexus выпустит маленький кроссовер, который займет место во внутренней иерархии японского бренда перед моделью UX. Технически автомобиль будет близок к Toyota Yaris Cross, продающейся в США и Европе. Автомобиль укомплектуют той же гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый атмосферный двигатель, компактный электромотор на задней оси и комплект литий-ионных аккумуляторов. Такой Lexus сможет составить конкуренцию BMW X1 и Audi Q2.

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Фото: bestcarweb.jp