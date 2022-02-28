Volkswagen возобновил продажи самого доступного электрокара

Компания Volkswagen возобновила продажи в Германии своего самого доступного электрокара e-up!, который стоит от 26895 евро (с учетом субсидий – 17145 евро). Прием заказов на эту модель был приостановлен еще в конце 2020 года, так как к тому моменту очередь за ней растянулась почти на 1,5 года. Позже e-up! вновь станет доступен и на других европейских рынках, а в России он не представлен, пишет портал Motor.ru.

Электрический e-up! выпускается с 2013 года и в 2019-м пережил обновление. Сразу после этого спрос на модель взлетел: если к моменту рестайлинга ее совокупные продажи за предыдущие годы составили всего 21 тыс. экземпляров, то после обновления Volkswagen собрал более 33 тыс. заказов.

Завод в Братиславе (Словакия), где налажено производство электрокаров, был не рассчитан на сборку такого количества машин. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса, из-за которой предприятие не смогло оперативно нарастить объемы выпуска. В этой ситуации в Volkswagen посчитали, что целесообразнее приостановить прием новых заявок.

Актуальный электрокар e-up! оснащен мотором на 83 л.с. и батареей емкостью 32,3 кВт-ч, одного заряда которой хватает на 260 км по циклу WLTP. С места до «сотни» e-up! разгоняется за 11,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч. Для современных электромобилей это весьма скромные показатели, однако и стоит модель значительно меньше, чем, например, ID.3 со стартовым ценником в 31,5 тыс. евро без учета скидок и субсидий.

В своем классе e-up! конкурирует с Peugeot e-208 (от 30450 евро), Fiat 500e (от 34900 евро) и Nissan Leaf (от 29990 евро). Самым же популярным электрокаром на европейском рынке остается Tesla Model 3 (от 39990 евро).

О нюансах эксплуатации электромобиля в России и Канаде читайте в нашем специальном материале.

Фото: Volkswagen